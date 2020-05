FC Nantes : face au coronavirus, le match des héros à la Beaujoire

false

Lorsque l’épidémie du coronavirus sera moins présente, le FC Nantes organisera à la Beaujoire un match des héros. Avec le personnel médical, bien entendu.

C’est une fois encore une bonne initiative qui vient d’être prise par un club professionnel français. Le FC Nantes, en l’occurrence, qui, une fois que le confinement ne sera plus qu’un lointain souvenir, organisera un match des héros dans son enceinte de la Beaujoire.

Un match des héros ? Oui, et pour en savoir plus il suffit de lire le communiqué des Canaris, publié sur les réseaux sociaux. « Face à l’adversité, nous reviendrons plus forts, et face à cette épreuve, plus unis. Parce que oui, les espoirs sont là. Tous ensemble, pensons à demain et tournons nous vers l’avenir. C’est pourquoi, dans cette optique, le FC Nantes et ses salariés organiseront, dès que possible et quand la situation le permettra, « le match des héros »à l’occasion d’une rencontre officielle au Stade de La Beaujoire.

« Le Club conviera ainsi l’ensemble des personnes en première ligne du Covid-19, à commencer par le personnel soignant. »

Le Club conviera ainsi l’ensemble des personnes en première ligne du Covid-19, à commencer par le personnel soignant. Une manière, avec l’appui de tous ses supporters, de les remercier chaleureusement, pour leur travail et leur dévouement face à cette crise sanitaire. Aujourd’hui, nous luttons. Mais demain, nous vaincrons. »