FC Nantes – FC Metz (0-0) : les cadres sont allés s’expliquer face à la Brigade Loire

Incapable de battre le FC Metz (0-0), le FC Nantes s’enfonce petit à petit en Ligue 1. Une situation qui déplait de plus en plus au public de la Beaujoire, lequel n’a pas hésité à siffler copieusement les joueurs suite à ce sixième match de rang sans succès à domicile (5 défaites, 1 nul).

Touré, Abeid et Appiah face à la Brigade Loire pour s’expliquer

Désireux de maintenir la Brigade Loire derrière eux, les joueurs de Christian Gourcuff sont quand même allé les saluer après la rencontre. Une décision qui a occasionné une scène très étonnante avec plusieurs joueurs parmi lesquels Abdoulaye Touré, Mehdi Abeid ou encore Dennis Appiah sont restés de longues minutes sur le bord de la main courante à échanger avec les responsables Ultras.

« Un quiproquo » selon Dennis Appiah

Présent face aux micros plus tard dans la soirée, Appiah a tenu à dédramatiser la teneur de cet échange animé : « Avec les supporters, il n’y a rien eu de spécial. C’était un quiproquo. Contre Bordeaux, nous n’étions pas tous venus. Là, on vient tous et ils nous disent de partir. Donc on leur a dit de ne pas nous demander de venir. Si c’est pour nous renvoyer quand on vient (…) Est-ce lassant de devoir se justifier auprès d’eux à chaque contre-performance ? C’est comme ça. Ils font partie du club, on est tous ensemble. Ça ne me pose pas de problème, tant qu’il y a du respect et que l’on parle tranquillement, on ira ».