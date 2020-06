FC Nantes : fins de contrat, Bayat, vente du club… Kita n’élude aucun sujet

true

Présent en conférence de presse en milieu de journée, Franck Kita (directeur général) a évoqué la saison à venir au FC Nantes. Un passage dont nous vous avions proposé les meilleurs morceaux plus tôt dans la journée. Voici les autres points évoqués par le dirigeant des Canaris.

Sur l’enquête fiscale contre son père Waldemar

« C’est une procédure normale. On ne va pas s’étendre sur la situation fiscale du président. On va se concentrer sur le sportif. Mais là encore, il n’y aura aucun impact sur le club. C’est un contrôle fiscal classique. Les procédures sont plus ou moins longues, mais seule l’administration fiscale contrôle le timing. »

Sur les jeunes en fin de contrat

« Concernant ces jeunes (Basila, Mendy, Kolo-Muani, Homwaoo…), des négociations sont déjà lancées avec certains. D’autres vont s’ouvrir. Mais ça va dépendre de leur niveau de performance et d’autres paramètres. »

Sur la fonction de Mogi Bayat

« Chaque club a son réseau d’agents. Philippe Mao est devenu coordinateur sportif et travaillera en étroite collaboration avec tous les secteurs du club et en relation directe avec la direction. C’est lui et le coach qui ont le dernier mot sur le recrutement des joueurs. Qu’ils soient proposés par tel ou tel agent, on ne s’en préoccupe pas. On est complètement indépendant. Mogi Bayat travaille très bien et dispose d’une réputation européenne, mais on veut avant tout satisfaire le coach. Ceux qui négocient dans tous les dossiers, ce sont le président et moi. Personne d’autres ne rentre dans les négociations financières. »

Sur la vente du club

« Il n’y aura pas de vente, pas de rachat… L’an dernier, il y a eu une opportunité, un certain nombre d’échanges mais c’est de l’histoire ancienne. On aime de manière passionnelle ce club, on donne tout pour ce club. On fait du mieux possible, avec nos moyens, nos ambitions. On ne cherche pas à s’en séparer, mais à le développer. »

Sur le dossier Sala et le contentieux avec Cardiff

« On ne sait pas encore quand aura lieu l’audience. C’est un dossier qui nous a traumatisés. On suit cet épisode juridique, mais ça reste un événement qui nous a tous choqués. Concernant Lucas Lima (6 millions d’euros) au club saoudien d’Al Ahli, il y a aussi un délai de paiement qui n’a pas été respecté et qu’on essaie, tant bien que mal, de faire respecter. »

Retranscription : Ouest-France.