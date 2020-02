FC Nantes : France ou Maroc, Imran Louza va prendre son temps

true

Courtisé par les Fédérations française et marocaine, Imran Louza (FC Nantes, 20 ans) marche sur des œufs au moment d’évoquer le sujet.

Dans l’émission « Une semaine en Ballon » sur « France Bleu Loire Océan », Imran Louza (20 ans) a évoqué l’épineuse question de sa double nationalité. International U19 avec le Maroc , le milieu du FC Nantes a été appelé sur les six derniers matches de l’équipe de France Espoirs.

Né à Nantes, Louza n’avait pas hésité à rejoindre les Lions de l’Atlas en jeunes pour une double confrontation face aux Bleus. Double confrontation durant laquelle il a marqué et tapé dans l’oeil de la FFF : « Je savais pourquoi j’allais là-bas. Je savais qu’on allait avoir un petit œil sur moi. J’ai joué mon coup à fond et ça a payé », glisse-t-il.

Lancé sur le choix épineux de sa future nationalité d’adulte, Imran Louza a reconnu ne pas trop penser à la question : « Ce n’est pas simple. C’est un choix personnel. Chacun va choisir ce qu’il veut. Au fond de lui, vraiment. Aujourd’hui, j’ai choisi l’équipe de France et je suis très content. Rejoindre le Maroc A pour les qualifications de la CAN ? Aujourd’hui, je suis focus sur le FC Nantes. Après, on verra… »