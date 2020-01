FC Nantes – Girondins (0-1) : pas assez joueurs, les Canaris !

true

Et de quatre défaites de rang ! Le FC Nantes a concédé ce week-end face aux Girondins de Bordeaux un 4e revers consécutifs à la Beaujoire, sur un but de Jimmy Briand, au terme d’un match ennuyeux.

📸🏟 #InsideTribunes Des émotions et un hommage émouvant, revivez en images la rencontre depuis les tribunes 👉 https://t.co/AucZYW44f9 pic.twitter.com/GklkvLTzWC — FC Nantes (@FCNantes) January 27, 2020

«Sur ce match, on n’a pas mis notre empreinte sur le jeu, déplore Dennis Appiah ‘propos repris par le site Girondins4Ever). On n’a pas dominé dans le jeu. Il faut essayer de poser le pied , de se mettre en confiance avec trois, quatre passes et ressortir, prendre de la vitesse».

Imran Louza abonde dans le même sens. « On n’a pas pris le jeu à notre compte alors qu’on aurait dû. Ils ont le ballon et on a ce rouge qui nous fait mal en seconde période. On a essayé de s’accrocher jusqu’au bout et de jouer en contre-attaque. C’est à nous de vite tourner la page, de vite réagir, de travailler à l’entrainement pour être prêt pour le derby face à Rennes vendredi ».