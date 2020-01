FC Nantes : Johan Audel n’oubliera pas Emiliano Sala de sitôt

true

Un an déjà qu’Emiliano Sala a disparu. Contre les Girondins, le FC Nantes rendra hommage à l’Argentin dimanche. Les Canaris porteront un maillot aux couleurs de l’Albiceleste, une tunique Sala rêvait de porter.

Ancien coéquipier de Sala au FCN, Johan Audel lui a rendu un vibrant hommage dans un entretien accordé au site Girondins4Ever. « Franchement, c’était un coéquipier modèle, exemplaire, se souvient Audel. Humainement, c’était le coéquipier idéal. Il ne rechigne jamais, ne râle jamais, il est toujours là pour se battre pour vous. On avait juste à se regarder et on savait ce que l’on attendait l’un de l’autre. Dans la vie de tous les jours, c’est un super mec. »

« Emiliano, la simplicité incarnée » 📃 Directeur Général des Girondins de Bordeaux entre 2000 et 2019, Alain Deveseleer a joué un rôle majeur dans la venue d’Emiliano Sala en France : https://t.co/Il3RPnPFkd pic.twitter.com/URMkljWSXE — FC Nantes (@FCNantes) 22 janvier 2020

Et à Audel d’évoquer son amitié avec Sala. « J’ai commencé à sortir avec lui sur la fin de la saison, les six derniers mois, on se faisait des sorties, j’allais chez lui. On s’était vraiment lié d’amitié sur la fin. Et quand j’ai appris ce accident tragique, j’étais chez mon avocat et j’ai vu que j’avais 15 appels en absence, des messages, j’ai compris qu’il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Quand j’ai lu le premier message qui disait « Tu as vu pour Sala ? », je pensais que son transfert était officialisé, que c’était fait. Mais en fait, en sortant de là, j’ai regardé les news et j’ai appris cette triste nouvelle. J’étais abattu. C’est un gars en or. J’aime bien parler de lui au présent car il est là, il veille sur nous ».