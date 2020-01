FC Nantes : le splendide clin d’œil de Carlos et Ocampos à Sala 

true

Lors du match entre le Séville FC et Levante en Coupe du Roi mardi (3-1) Diego Carlos et Lucas Ocampos ont rendu hommage à l’ancien attaquant du FC Nantes Emiliano Sala.

Emiliano Sala a disparu le 21 janvier 2019 en mer et aujourd’hui personne n’a oublié sa mémoire. Mardi, des hommages ont fleuri partout dans e monde pour célébrer un joueur et un homme qui n’a laissé personne indifférent, au FC Nantes et ailleurs.

« Emi, toujours avec nous »

Le clin d’œil de Diego Carlos et Lucas Ocampos réalisé hier soir en Espagne va dans cette direction. Les deux joueurs du Séville FC ont profité de la victoire de leur équipe contre Levante (3-1), en 16es de finale de la Coupe du Roi, pour lui rendre hommage.

« Emi, toujours avec nous », pouvait-on lire en espagnol sur un maillot blanc brandi par les deux joueurs du club andalou sur la pelouse du stade Ramón-Sánchez-Pizjuán, après le but du 2-1 de l’ancien joueur de l’OM.

Va por ti, Emiliano Sala.

Siempre con nosotros. pic.twitter.com/Nygq3HqrrH — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 21, 2020

Pour mémoire, Carlos était coéquipier de Sala au FC Nantes. Le défenseur central brésilien était très proche de l’Argentin. Fin 2019, il n’avait pu contenir son émotion en reparlant de lui à la télévision espagnole.