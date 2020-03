FC Nantes : Gourcuff a certains joueurs dans le viseur avant le derby

true

Présent en conférence de presse jeudi pour évoquer le match SCO Angers – FC Nantes, Christian Gourcuff a confessé quelques doutes avant le derby. S’il veut éviter que « des périodes de doute n’installent l’équipe dans la difficulté », le technicien breton est en quête de stabilité et de constance dans les performances des siens.

« Des joueurs ont progressé, d’autres non »

Lancé sur les progrès dans le jeu de ses Canaris, Christian Gourcuff a déploré le fait que certains de ses joueurs soient en stagnation depuis le début de saison : « Des joueurs ont progressé, d’autres non. Sur le plan collectif, il y a eu une dynamique en début de saison même si certains succès ont été tirés par les cheveux. Maintenant on a cette période plus difficile, avec aussi un calendrier plus compliqué. Mais sur le plan collectif, il est vrai qu’il y a trop de fluctuations pour pouvoir tirer des enseignements définitifs. Après, sur le plan individuel, les joueurs qui se sont révélés on les connaît ».

S’il est heureux que certains éléments comme Imran Louza ou Moses Simon aient pris de l’envergure pour faire oublier certains absents (la blessure de Coco, le départ de Valentin Rongier), Christian Gourcuff n’est clairement pas satisfait de tout son effectif.