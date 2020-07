FC Nantes : Gourcuff a des principes, Abdoulaye Touré l’a bien compris…

true

Le milieu de terrain du FC Nantes, Abdoulaye Touré, a bien concience de ce qu’il manque encore aux Canaris avant la reprise de la saison.

Hier, et comme vous avez eu l’occasion de le lire sur notre site, le FC Nantes est allé obtenir un petit 0-0 à Bruxelles, face aux joueurs d’Anderlecht. Match qui n’a pas laissé une souvenir impérissable à l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff, pressé de voir autre chose dans les jours et les semaines qui arrivent.

Et, de toute évidence, le milieu de terrain Abdoulaye Touré a bien perçu l’agacement de son coach. Il ne reste donc qu’un mois à Touré et les siens pour mettre en place certains principes. Propos retranscrits par Presseocéan.

« En première période, c’était un peu compliqué. On a trop laissé le ballon à Anderlecht. Cela dit, c’était mieux en seconde mi-temps. L’aspect positif, c’est qu’on n’a pas encaissé de but. Et il ne faut pas oublier qu’il manquait plusieurs éléments importants. Nous avons un mois devant nous pour bonifier notre jeu et appliquer les principes du coach : ressortir proprement le ballon en passant un peu moins par le gardien, vite se projeter vers l’avant et avoir une meilleure conservation et maîtrise du ballon. »