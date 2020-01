FC Nantes : Gourcuff a un sérieux atout de plus pour la Ligue Europa

true

Le FC Nantes a un bon coup à jouer face aux Girondins de Bordeaux. À 17h, c’est dans la peau des favoris que les Canaris disputeront un derby de l’Atlantique chargé en émotion à la Beaujoire.

Solide cinquième en Championnat, le FC Nantes a d’ailleurs toutes les raisons de croire, s’il continue à ce rythme, à une qualification européenne, qui lui échappe depuis 2004 (en Coupe Intertoto). Le fait d’être désormais hors course dans les deux Coupes nationales est un argument non négligeable pour Christian Gourcuff.

« Une Coupe, c’est intéressant si on la gagne

« Il vaut peut-être mieux ça que d’empiler les matches, comme a pu le faire Lille, jusqu’en demi-finales (2-2, 3 à 4 aux t.a.b. en Coupe de la Ligue), estime dans L’Équipe Christian Gourcuff. Une Coupe, c’est intéressant si on va en finale et qu’on la gagne. On va avoir quatre matches en deux semaines. Dans un Championnat qui n’a pas livré son verdict parce qu’il est très serré, on connaîtra en grande partie nos ambitions sur la fin de saison au terme de ces matches. » Ce matin, le FC Nantes ne compte que deux points d’avance sur Angers, huitième du classement. Et vendredi, il ira se frotter au Stade Rennais dans son autre derby au Roazhon Park (20h45).