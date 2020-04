FC Nantes : Gourcuff accusé d’avoir flingué une promesse du club !

true

Peu apprécié des supporters du FC Nantes, Thomas Basila est sérieusement chahuté sur les réseaux sociaux. Christian Gourcuff n’est pas étranger à cette situation.

S’il y a souvent beaucoup d’affection pour les joueurs formés au club au FC Nantes, ce n’est vraiment pas le cas concernant Thomas Basila (20 ans). Le jeune défenseur des Canaris est régulièrement contesté par les supporters depuis son match raté face à l’OL et Rayan Cherki en début d’année. Certains ne lui pardonnent notamment pas d’avoir raté un match et ne serait pas contre le laisser filer l’été prochain, à un an de la fin de son contrat.

Une vrai différence de traitement entre Basila et Louza

Ce samedi, le débat autour de Basila a notamment agité les réseaux sociaux. Plusieurs fans et observateurs se sont notamment étonnés de la différence de traitement avec Imran Louza, autre pépite de la Jonelière, adulée par les supporters même s’il est parfois passé au travers cette saison. Journaliste passé par « Ouest-France » et suiveur régulier des équipes de jeunes du FCN, Pierre-Hakim Ouggourni avance une explication à ce souci. Selon lui, l’attitude de Christian Gourcuff ne serait pas étrangère à cette variation importante de l’opinion publique.

« Imran a été directement, à juste titre, adoubé par Christian Gourcuff. Il a été maintenu même quand il n’était pas ouf en début de saison. Thomas a été pointé du doigt publiquement à chacune de ses erreurs », rappelle-t-il. Il est vrai que l’attitude du Breton avec ces deux jeunes aura été médiatiquement aux antipodes…