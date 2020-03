FC Nantes : Gourcuff assure que l’harmonie est totale en interne pour gérer la crise

true

La réaction des clubs de Ligue 1 à la suspension des rencontres de championnat a été très variée. Quand certains comme PSG ont décidé de tout stopper pendant une dizaine de jours, le FC Nantes a par exemple décidé de continuer à s’entraîner après un week-end de repos.

Christian Gourcuff, le coach nantais, a d’ailleurs assuré en conférence de presse ce vendredi que cette décision avait été prise en totale harmonie interne. « Les décisions sont prises en interne dans les clubs. Personnellement, j’ai pu échanger avec le Président et Franck Kita. Nous sommes complètement en phase au niveau du Club ».

Face à cette situation exceptionnelle, Christian Gourcuff a par ailleurs confié que les coachs de Ligue 1 n’avaient pas eu de concertation particulière. Même si tout le monde était visiblement en accord sur la nécessité de mettre les rencontres en pause. « Ce que font les autres, ça ne nous concerne pas. Je sais tout de même que l’UNECATEF a voulu connaître la position des uns et des autres mais via les conférences de presse d’avant-match, on a pu s’exprimer. Sans se concerter, tout le monde a vu une certaine harmonie dans nos discours alors que les décisions n’étaient pas encore prises », a conclu Gourcuff.