FC Nantes : Gourcuff prend de la hauteur sur une éventuelle fin du championnat

Sans surprise, la Ligue 1 a donc fermé ses portes, pour le moment de manière provisoire, suite à l’épidémie de coronavirus. Une décision qui impacte tous les clubs de Ligue 1, FC Nantes compris. Avec une incertitude très nette sur ce qu’il en sera de l’avenir de la saison en France.

Alors que certaines voix réclament un arrêt pur et simple du championnat, Christian Gourcuff a tenu à prendre de la hauteur sur tous ces débats. « Sincèrement, et comme j’ai pu le dire hier, le football n’est pas tellement important face à ce contexte. Cette épidémie permet également de relativiser beaucoup de choses. Il y a une urgence, qu’il faut gérer. Après, le reste, on verra en temps et en heure. Tous ces aspects paraissent dérisoires et secondaires par rapport à la gravité de la situation », estimé le technicien nantais.

Christian Gourcuff a par ailleurs confié que cette situation de crise permet forcément d’avoir un peu de recul sur les choses. « C’est un cas unique et comme j’ai pu le dire, on relativise pas mal de choses, comme les résultats, qu’on peut parfois avoir tendance à dramatiser. On se rend compte que la vie c’est autre chose et pour ça, ça ferait « presque » du bien », a déclaré l’entraîneur du FC Nantes.