FC Nantes : Gourcuff envoie un message peu rassurant à ses buteurs

Les dernières semaines sont compliquées pour le FC Nantes. Les hommes de Christian Gourcuff restent sur une série de sept matchs sans victoire et la dégringolade n’en finit plus au classement de Ligue 1.

Devant la presse, Christian Gourcuff n’a pas épargné ses joueurs pour ces performances. Estimant voir « trop de fluctuations » sur le plan collectif, le coach nantais marche sur des œufs dans tous les secteurs de jeu. Et l’attaque ne fait évidemment pas exception.

Voilà pourquoi il est assez clair aujourd’hui qu’aux yeux du coach nantais, personne n’a vraiment gagné ses galons de titulaires. Interrogé sur une potentielle hiérarchie au poste d’avant-centre où Coulibaly, Simon et Emond se relaient, l’entraîneur du FC Nantes n’a assuré personne d’une place dans le onze. « Il n’y a pas de hiérarchie. Simon peut jouer à différent postes… on est au cas par cas. Chaque semaine a sa réflexion. Après un match comme dimanche, on se pose évidemment plus de questions qu’après le match à Marseille », a prévenu Gourcuff.