FC Nantes : Gourcuff espère récupérer un de ses trois cas de Covid-19 pour Bordeaux !

true

Agacé par la prestation de son équipe à Avranches (0-0), Christian Gourcuff a encore du pain sur la planche au FC Nantes… Mais il devrait pouvoir compter sur Ludovic Blas à la reprise contre Bordeaux.

Vendredi soir contre Avranches (National), le FC Nantes a éprouvé les pires difficultés à réenclencher la machine (0-0). Mis en difficulté par quelques cas de Covid-19 dans son effectif ainsi que par la chaleur étouffante qui regnait sur place, Christian Gourcuff a mis des mots sur les maux :

« Sur le plan de l’organisation on était cohérent mais nous n’avons jamais réussi à accélérer dans nos échanges. Cela ne nous a pas permis de créer des décalages. Cela n’était pas valable que dans nos 30 derniers mètres mais aussi dans la première relance, du coup l’adversaire avait la possibilité de se regrouper », a-t-il déploré : « Il faut tirer des conclusions. Dans l’état d’esprit, pas de problème, mais dans la réalisation il faut qu’on monte de deux crans. Ce que j’ai pensé de la prestation de mes joueurs ? Je ne vais pas en faire état dans la presse… »

A deux semaines de la reprise de la compétition à Bordeaux, le coach des Canaris a fait le point sur ses trois joueurs frappés par le Covid-19 et actuellement à l’arrêt : « Avoir des joueurs absents, c’est ce qu’il y a de plus pénalisant. Pour certains, comme Ludovic Blas, si le test n’était pas positif on ne se douterait pas une seconde qu’il est malade. D’autres joueurs, en revanche, sont bien secoués. Pour eux, le retour sera sûrement beaucoup plus long… »