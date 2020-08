FC Nantes : Gourcuff et Pallois pas franchement obsédés par la finale PSG – Bayern

true

Alors que la finale de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich a lieu ce soir, l’affiche n’accapare pas forcément les esprits au FC Nantes.

Deux jours après leur triste nul sur la pelouse des Girondins (0-0), les Canaris profitent d’un week-end de repos avant de préparer la réception de Nîmes dimanche prochain. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire que du côté du FC Nantes, l’événement du jour à savoir la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern sera dans tous les esprits.

Christian Gourcuff, par exemple, a confié à Ouest France qu’il n’était pas du tout certain d’être devant son écran à 21h. « Je serai en Bretagne donc je ne sais pas encore ce que je ferai ce dimanche, si je regarderai le match ce soir ou en différé. Je ne suis pas supporter, je suis professionnel et j’aime le football. Que le meilleur gagne. En demi-finale, le Bayern ne m’a pas semblé dans une forme optimale, au contraire du PSG qui est dans une forme ascendante. Mais je ne suis spécialiste ni du Bayern, ni du PSG. Mais c’est ouvert, et sur un match tout est possible », a estimé le technicien nantais.

Du côté de Nicolas Pallois, c’est un soutien timide au PSG qui s’annonce, et pas forcément en suivant la rencontre qui ne semble pas être la priorité du défenseur nantais. « Je pense que dimanche je serai devant la télé mais pas forcément devant le match, je ne sais pas. Après, je serai derrière eux. C’est une équipe française, ce serait bien que le PSG gagne », estime Pallois.