FC Nantes : Gourcuff évoque la difficulté d’une préparation avec la menace du Covid-19

Après le nul contre Avranches (0-0), l’entraîneur du FC Nantes, Christian Gourcuff, a parlé de la délicate avant-saison des Canaris à cause du coronavirus.

Hier, le FC Nantes a été tenu en échec par Avranches (0-0), pensionnaire de National. Pas une catastrophe pour Christian Gourcuff, qui reconnaît que ses joueurs ont subi le contre-coup d’une grosse préparation physique. Au site officiel des Canaris, le technicien a évoqué la difficulté de mener une avant-saison avec des joueurs isolés à cause du Covid-19.

« On a fait le boulot dans des conditions particulières ces dernières semaines, dues aux conditions sanitaires que nous imposait la situation. Les joueurs qui n’ont pas été touchés par le Covid-19 ont suivi un programme normal, peut-être qu’ils le payent aujourd’hui parce qu’il y a eu une bonne charge de travail. Et dans des conditions atmosphériques comme celle lors du match, c’est encore plus pénalisant. »

« L’objectif maintenant, c’est de retrouver de la fraîcheur sur les quinze prochains jours. Ce qui est pénalisant, c’est bien sûr les joueurs qui ne sont pas là car on en a quand même quatre d’absents. La première conséquence de ce virus, c’est bien évidemment l’absence de ces joueurs. » D’ici deux semaines et le derby de l’Atlantique, Christian Gourcuff pourrait récupérer ses Canaris touchés par le Covid-19.