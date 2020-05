FC Nantes : Gourcuff évoque le Mercato d’été, son avenir et balance une pique à l’OM !

true

Dans un entretien à Ouest-France, Christian Gourcuff a évoqué dans les grandes longueurs la fin de saison anticipée pour cause de coronavirus. Le coach du FC Nantes a également évoqué l’avenir. Extraits.

Sur le Mercato

« On est passé à la saison prochaine, sachant que cette intersaison va être très particulière. Certains clubs vont peut-être avoir des grosses difficultés (…) On a identifié depuis longtemps certains manques et ciblé, en termes de complémentarité, des profils qui peuvent enrichir l’équipe. Ce ne sont pas beaucoup de joueurs, mais il faut de la qualité. Ensuite, il faut aussi prévoir avec des joueurs capables de progresser et d’entrer rapidement dans la rotation ».

Sur la formation

« La formation permet de ne pas être tributaire des répercussions de la crise sur les transferts. Cela permet de construire et de résister à des chocs. Car des clubs vont connaître de très grandes difficultés et le marché des transferts risque d’être bouleversé. Des jeunes à la reprise ? Batista Mendy avait intégré, depuis le mois de janvier, l’équipe pro. C’est pour ça que je regrette que l’on ne fasse pas cette fin de saison parce que je comptais l’intégrer. Voilà l’exemple de jeunes qui me semblent intéressants pour l’avenir du FC Nantes ».

Sur son rôle de manager évoqué avant la trêve

« C’est comme ça que je concevais le foot en général, à travers une politique technique générale appliquée au club. A mes yeux, c’est indispensable dans l’identité d’un club et dans la qualité de la formation. Cette réflexion remonte un peu (…) Ça reste possible, mais je ne vais pas forcer les choses. J’ai de très bons rapports avec Pierre Aristouy, par exemple. J’espère avoir l’occasion de mieux le connaître pour accroître la complicité, ne serait-ce qu’avec la Nationale 2. On semble être sur la même longueur d’onde sur pas mal de choses. Après, j’ai 65 ans, ma fin va arriver. Après moi, le FC Nantes existera et il faut aussi préparer ça ».

Sur les finances des clubs

« Les règles de l’économie du foot ne sont pas celles d’une économie responsable. C’est pour cela que je ressens beaucoup de frustration. Si des clubs endettés vous ont piqué des joueurs et qu’ils vous sont supérieurs sportivement (Marseille), l’éthique et l’équité sportives sont bafouées. Après, sur la situation actuelle, si on a 20 M€ de moins, on fera avec. Je n’ai jamais estimé qu’il fallait avoir un budget pour bien travailler… Ce n’est pas parce qu’il y a moins d’argent dans le foot que l’on jouera moins bien. Au contraire, on va même se reconcentrer sur le jeu. Ce ne sera pas forcément une mauvaise chose ».