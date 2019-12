FC Nantes : Gourcuff, le timing de sa prolongation est fixé

true

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, la prolongation de contrat de Christian Gourcuff n’a toujours pas été officialisée par le FC Nantes. Simple question de temps.

Le FC Nantes a assez mal terminé l’année 2019. Les Canaris se sont inclinés samedi à la Beaujoire devant le SCO d’Angers, qui ne s’étaient plus imposés en terres nantaises depuis 52 ans ! Ce revers historique remet-il pour autant en cause la prolongation en cours de Christian Gourcuff à leur tête ? A priori non, même si le contrat n’est pas encore paraphé… selon l’intéressé.

« Prolonger ? Ce n’est pas une obsession »

« Non, ce n’est pas officiel, à moins que vous me l’appreniez, a-t-il assuré, gêné, à L’Équipe. Ce n’est pas une obsession, cela fait déjà trois mois qu’on en parle. On a appris à se connaître avec le club, ça se passe bien. C’est administratif. » Arrivé cet été au FCN, le technicien (64 ans) va pourtant prolonger l’aventure d’un an, jusqu’en 2021. C’est une certitude que Gourcuff a même confirmé à RMC Sport : « L’officialisation arrivera prochainement. »

Selon les informations de L’Équipe, le réengagement de Gourcuff au FC Nantes sera effectif au plus tard demain lundi. Selon le club, la défaite concédée contre Angers (1-2) n’a donc rien changé au timing initialement prévu.