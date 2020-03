FC Nantes : Gourcuff peut compter sur deux dribbleurs plus efficaces que Mbappé

true

Si Kylian Mbappé fait figure de référence en France par sa qualité technique, son efficacité dans les dribbles est moins optimale que certains joueurs. Notamment du FC Nantes.

Alors que la Ligue 1 est en pause pour une durée indéterminée, l’heure est déjà aux bilans d’une saison pour le moment tronquée. L’occasion notamment d’apprendre que dans le domaine du dribble, le FC Nantes de Christian Gourcuff est bien armé.

En effet, comme le révèle Goal dans des statistiques compilées par Opta, deux Canaris s’invitent dans le Top 10 des joueurs qui ont réussi le plus de dribbles. Avec 59 dribbles tous les deux, Ludovic Blas et Kader Bamba pointent aux huitième et neuvième rang du championnat.

La surprise provient du fait que Kylian Mbappé est à la traîne, seulement douzième avec 55 dribbles réussis. Sans surprise, c’est Neymar qui trône au sommet de ce classement avec 90 dribbles réussis. Jonathan Ikoné (LOSC, 73 dribbles) et Mounir Chouiar (Dijon, 70 dribbles) complètent le podium.