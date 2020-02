FC Nantes : Gourcuff refuse de se focaliser sur la menace Diallo

true

Ce samedi, le FC Nantes reçoit le FC Metz avec l’ambition de se replacer en première partie de tableau. Pour cela, il faudra écarter une formation messine à la lutte pour le maintien et qui peut surtout compter sur une arme fatale : Habib Diallo.

Avec déjà 12 buts cette saison, l’attaquant est dans le Top 5 des meilleurs buteurs de Ligue 1. De quoi représenter une menace forcément vive pour Christian Gourcuff. « C’est un joueur athlétique et essentiel dans leur jeu. Il va vite, peut jouer les contres, possède une bonne détente verticale et il a également une capacité à armer rapidement », a détaillé le coach nantais.

Néanmoins, hors de question pour le coach nantais de se concentrer sur Diallo et occulter l’aspect collectif. « Après, on ne réduit pas un match a des aspects individuels. A Dijon, ils avaient aussi des individualités qui pèsent mais on ne peut pas dire que le DFCO nous a mangés. On a pris deux buts sur des remises en jeu lointaines où la puissance athlétique fait la différence », a conclu Christian Gourcuff.