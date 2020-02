FC Nantes – Mercato : Dupé annonce une ambition qui complique son retour

true

Barré par plusieurs gardiens au FC Nantes dont le dernier arrivé, Alban Lafont, Maxime Dupé est allé chercher du temps de jeu ailleurs. Depuis le début de saison, le portier formé chez les Canaris réalise une très belle saison. De quoi permettre à son club de nourrir une réelle ambition de monter en Ligue 1.

Dans les colonnes de Ouest France, Dupé a été interrogé sur la manière dont il voyait son avenir. Le gardien clermontois assure que ce n’est pas sa priorité du moment. Néanmoins, son ambition future est très claire : jouer. « Je me pose pas trop la question. Ma seule certitude, c’est que je veux continuer à jouer tous les week-ends. J’ai eu la chance d’avoir la confiance de Clermont pour ça, et ça se passe bien. Être doublure, j’ai déjà connu ça au FC Nantes pendant 4 ans et demi, même si j’ai fait quasiment une cinquantaine de matches. Je veux m’entraîner la semaine et jouer le week-end ».

Une ambition qui semble forcément compliquée dans la mesure où le FC Nantes s’est déjà engagé avec le long terme avec Alban Lafont. « M’imposer au FC Nantes ? Forcément que j’y pense. Mais il y a un gardien en place, qui a été prêté pour deux saisons. Je ne sais pas comment ça passera. Je ne suis pas le seul décideur. On aura une discussion avec le club en fin de saison. Dans un premier temps, l’objectif principal est de monter avec Clermont, même si on sait que ce sera difficile. Mais on en a les moyens », a conclu Dupé.