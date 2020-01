FC Nantes : Gourcuff souligne un manque qui pèse lourd chez les Canaris

true

Les supporters du FC Nantes n’avaient pas attendu son absence pour mesurer son importance. Mais Nicolas Pallois, absent depuis trois semaines désormais, a laissé un vide dans le secteur défensif. Cela s’est confirmé lors de la défaite contre l’OL ce week-end en Coupe de France.

En conférence de presse ce vendredi, Christian Gourcuff n’a d’ailleurs pas caché l’importance de l’absence de son taulier de l’axe central. « Son absence est plus préjudiciable physiquement et dans le rayonnement. Il a été impressionnant sur la première partie de saison au côté d’Andrei, lors de la première partie de saison. Ils avaient cette présence et cette assise, qui nous permettaient d’être bien », a estimé Gourcuff.

Conscient que cette absence pèse lourd, Gourcuff ne veut néanmoins pas se retrancher derrière cette excuse et compte sur les autres joueurs pour prendre le relais malgré l’absence face à l’OL. « Quand on a une fragilité comme celle de samedi, ça fragilise toute l’équipe. Après, je ne vais pas condamner les joueurs. C’était une conjonction de méforme et de difficultés ponctuelles. Andrei vaut mieux que ça, Charles aussi et Thomas, j’en suis également persuadé ».