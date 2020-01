true

Le point santé

« Concernant les blessés : deux contrariétés pour cette semaine. Anthony Limbombe sera absent ce week-end. On espérait que Kalifa puisse reprendre mais il est un peu juste. Molla Wagué et Nicolas Pallois connaissent une évolution positive ».

Sur les manques face à l’OL

« On a été pris de vitesse. Sur chaque accélération, on s’est fait transpercer. Je pense que c’est un problème de concentration avant-tout. Il y a eu d’autres problèmes, au milieu de terrain notamment, on s’est un peu dispersé. Avec la volonté de revenir, on a libéré des espaces. Quand on a deux buts de retard, c’est encore plus difficile ».

Sur le cauchemar vécu par Thomas Basila contre Lyon

« Je suis persuadé qu’il vaut mieux que la dernière prestation effectuée ».

Sur l’hommage attendu à Emiliano Sala face à bordeaux

« Je pense qu’il faut savoir dissocier les choses. Face à Bordeaux, il y aura forcément des émotions. Il faut respecter la douleur de ses proches. C’est une question de pudeur et de respect. La personnalité d’Emiliano faisait l’unanimité ».

Sur le risque d’un départ d’Abdoulaye Touré

« J’ai un peu d’expérience, je sais que jusqu’au 31 janvier tout peut arriver. On a perdu Valentin après la fin du mercato, cela montre bien que tout peut se passer durant cette période ».

Retranscription : compte Twitter du FC Nantes.