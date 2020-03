FC Nantes : Gourcuff tient une solution offensive alléchante pour la saison prochaine

true

Dans le dur offensivement avec le FC Nantes, Christian Gourcuff ne dispose pas de pléthore de solutions pour concurrencer Moses Simon. Kalifa Coulibaly traverse une saison très compliquée, Elie Youan est encore un peu tendre et Renaud Emond, arrivé cet hiver, revient tout juste d’une blessure au mollet. La bonne nouvelle dans cette équation compliquée, c’est que le technicien breton pourrait récupérer un joueur offensif en pleine confiance pour la saison 2020-2021.

Et maintenant il devient efficace en National…

En effet, Randal Kolo Muani (21 ans), prêté en août dernier à Boulogne-sur-Mer (National 1), est en train d’exploser en 3e division française. Une éclosion soudaine sur laquelle « Ouest-France » fait un large éclairage. Ramené dans le Nord par l’ancien Canari Aurélien Capoue, suspendu huit matches en début de saison pour un coup de sang, Kolo Muani est actuellement l’homme en forme de l’USBCO, revenu à la 2e place du championnat. Buteur à 3 reprises sur les trois derniers matches, le jeune Nantais s’est également distingué avec cinq passes décisives en 14 rencontres.

Sous contrat avec le FCN jusqu’en juin 2022, Randal Kolo Muani doit revenir dans la Cité des Ducs à l’issue de son prêt. Du côté de Boulogne, on se refuse de penser à demain vu l’envergure prise par cet attaquant élégant : « On profite de l’avoir avec nous. Et on sera très content d’avoir pu l’aider à grandir », conclut Aurélien Capoue, persuadé de sa réussite future à Nantes sous Christian Gourcuff.