FC Nantes : Gourcuff va trancher dans le vif pour son secteur offensif

Christian Gourcuff, l’entraîneur du FC Nantes, est bien conscient que son attaque à la peine n’a pas donné beaucoup de garanties ces derniers temps.

Alors que la saison de Ligue 1 reprend dans un peu plus d’une semaine, le FC Nantes va vivre une répétition générale ce vendredi face au Havre. Une rencontre où Christian Gourcuff attend notamment plus de ses attaquants qui n’ont pas été à la fête durant la préparation.

Sur le site du FC Nantes, le technicien des Canaris invite d’ailleurs ses troupes à montrer beaucoup plus pour parvenir à déstabiliser l’adversaire défensivement. « Globalement, il faut qu’on conserve ce qu’on a pu montrer sur le plan collectif, à la fois dans l’organisation et dans la construction. Après, il faut que l’équipe soit capable d’apporter plus de vitesse et davantage de dynamisme pour changer de rythme. La fraîcheur physique sera importante pour retrouver tous ces éléments et même s’il reste encore quelques jours avant la reprise officielle, j’attends plus de tonicité dès samedi », affirme Christian Gourcuff.

Bien conscient que son attaque n’a pas montré suffisamment de choses pour l’instant, l’entraîneur nantais prévient donc. Fini l’heure des essais, Christian Gourcuff va désormais faire des choix qui vont forcément faire des déçus. « On a beaucoup de joueurs offensifs, un turn-over important. On s’approche de la compétition et c’est à moi, en fonction des joueurs qui sont disposition, de trouver l’équipe la plus équilibrée ». Autant dire que les attaquants nantais présent sur la pelouse face au Havre vont jouer gros.