FC Nantes : Imran Louza déjà dragué par le Maroc ?

Cette saison, Imran Louza (20 ans) s’est imposé comme l’une des pièces maîtresses du FC Nantes. Intronisé titulaire par Christian Gourcuff, celui qui peut aussi bien jouer associé à Abdoulaye Touré à la récupération ou en meneur de jeu s’est vite imposé comme le nouveau dépositaire du jeu des Canaris suite au départ de Valentin Rongier.

Appelé en équipe du Maroc U20 plus jeune, Louza est depuis septembre dernier international Espoir français (6 capes). Une double nationalité qui devrait rapidement faire l’objet d’une chaude empoignade entre les deux Fédérations.

Vahid Halilhodzic prêt à le convoquer le mois prochain ?

En effet, si l’on en croit le média maghrebin « Bladi », le Maroc A songerait d’ores et déjà à faire appel à ses services pour les prochains matches des Lions de l’Atlas face à la République de Centre Afrique pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Matchs qui auront lieu les 23 et 31 mars prochain.

Reste à connaître la décision définitive d’Imran Louza, lui qui n’avait finalement reçu qu’une confiance très limitée de la part de Vahid Halilhodzic, l’actuel sélectionneur du Maroc.

Lorsqu’il était entraîneur du FC Nantes la saison passé, le Bosnien ne l’avait titularisé qu’une fois face à Strasbourg lors de la 38e journée.