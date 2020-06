FC Nantes : Kader Bamba fixe le cap pour son avenir avec les Canaris

true

Redevable de Christian Gourcuff et du FC Nantes, Kader Bamba veut confirmer sa belle première saison professionnelle.

Apprécié de Christian Gourcuff qui lui a donné sa chance régulièrement, Abdoul Kader Bamba (26 ans) a prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 au début du mois. Une décision forte de la direction du club dont l’ailier passé par le Téfécé s’estime redevable.

Sur le site officiel du FCN, le natif de Sarcelles – apparu à 27 reprises (1 but, 3 passes décisives) – aborde l’année de la confirmation avec beaucoup d’envie : « Lorsqu’on prolonge son contrat, c’est plus facile de travailler. C’est très appréciable de voir que l’on compte sur moi et je suis redevable envers le Club. À moi de ne pas décevoir les personnes qui me font confiance ».

Un cap à passer au niveau physique ?

Loin de se projeter sur un plan de carrière au delà des bords de l’Erdre, Kader Bamba sait ce qu’il doit faire pour gravir des paliers sur cette seconde saison au plus haut niveau : « J’ai vraiment envie d’accentuer mon travail sur la répétition des efforts. Je dois aussi continuer à travailler devant le but mais je veux vraiment insister sur le physique. Enchaîner les matches, répéter les efforts intenses, ce n’est pas simple. Durant la rencontre, il se peut qu’à l’entame du dernier quart d’heure je puisse être un peu fatigué mais c’est vraiment quelque chose que j’ai envie d’améliorer. Je pense pouvoir y parvenir, notamment grâce à la préparation physique qui se profile ».