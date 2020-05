FC Nantes : Kita a déjà l’esprit tourné vers la saison prochaine

true

Contrairement à certains clubs insatisfaits du dénouement de la saison, le FC Nantes a pris acte de la décision de la LFP d’y mettre un terme prématuré.

Jean-Michel Aulas et Bernard Joannin sont outrés devant la décision de la LFP de mettre un terme prématuré à la saison. Au vu du gel du classement, l’OL ne sera en effet pas européen en 2020-2021 tandis que le SC Amiens évoluera en Ligue 2.

« Je vais me battre avec toutes mes équipes pour faire valoir nos droits car je pense que cette décision n’est pas juste, a déjà martelé le président du SCA au micro de RMC Sport. Nous allons attendre le procès verbal de ce Conseil d’Administration (de la LFP) puis le passage devant l’Assemblée générale et nous nous réservons le droit d’aller plus loin pour que la justice passe. » D’autres clubs comme le FC Nantes n’ont pas fait autant de vagues et ont accepté la décision de la LFP.

« Ensemble, nous reviendrons plus forts »

« Le FC Nantes prend acte de cette décision et reviendra très prochainement vers ses abonnés et partenaires, avertit le FCN sur son site officiel. Le FC Nantes tient à remercier les joueurs, le staff technique et médical pour leur implication quotidienne, ainsi que les partenaires du club et ses fidèles supporters. Le club est d’ores et déjà impatient de partager à nouveau de belles émotions à vos côtés. Ensemble, nous reviendrons plus forts. En attendant, prenez soin de vous. »

Treizièmes de l’élite du football français au terme de cette saison 2019-2020, les Canaris se rappelleront qu’il étaient encore sur le podium à l’issue des matches aller.