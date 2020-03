FC Nantes : Kita a fait un geste fort pour conforter Gourcuff

true

Comme révélé mercredi par « 20 Minutes« , le FC Nantes a enrôlé l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du SCO Angers Michel Audrain pour renforcer sa cellule de recrutement. Cellule dirigée par Philippe Mao et totalement à reconstruire suite aux fins de mission de Jean-Marc Chanelet et Chérif Oudjani, dont les CDD de un an n’avaient pas été reconduits.

Cette nomination est néanmoins un signal fort de la part du clan Kita. En effet, depuis quelques jours, Christian Gourcuff commençait à être contesté en interne suite aux mauvais résultats des Canaris. Il se murmurait même que le poste de manager général, qui lui semblait promis à l’automne, n’était plus du tout d’actualité.

Audrain, la réponse aux rumeurs sur Gourcuff ?

En prenant Michel Audrain, sur les recommandations de leur entraîneur, Franck et Waldemar Kita ont plus ou moins conforté Christian Gourcuff dans ses prérogatives actuelles, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2021.

Rappelons que Michel Audrain, qui a été l’adjoint d’Hubert Fournier à Reims et à l’OL, ainsi que de Fabien Mercadal à Caen, a déjà travaillé avec son ami Christian Gourcuff lors de leur passage commun au Stade Rennais.