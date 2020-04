FC Nantes : Kita soutenu par ses joueurs pour une reprise rapide ?

true

Selon lui, les joueurs du FC Nantes sont du même avis que Waldemar Kita et veulent reprendre au plus vite la compétition.

Dans les colonnes du « Parisien » ce samedi, Waldemar Kita a fait part de sa volonté de reprendre la compétition rapidement dès l’annonce présidentielle du déconfinement. Réfutant la simple idée d’un calcul économique (« Le FC Nantes est en parfaite santé financière »), le boss des Canaris estime simplement qu’il est temps que la vie reprenne son cours face au Covid-19 même s’il doit y avoir de vraies adaptations dans un premier temps.

A ses yeux et contrairement à ce que suggèrent les syndicats (UNFP en tête), les joueurs du FC Nantes sont du même avis que lui. Eux aussi avec des fourmis dans les jambes à l’idée de finir la saison. « A ma connaissance, il n’y a pas de réticence. Je sais que beaucoup sont pressés de revenir au club », a ajouté l’homme d’affaires franco-polonais.

A Nantes, on assure même qu’aucun risque ne sera pris : « Mes joueurs, je les aime. Il est donc hors de question de prendre des risques et de les mettre en danger. Cela fait trois semaines qu’on se prépare avec le staff et les médecins pour organiser cette rentrée. On mettra en place toute une organisation médicale avec des protocoles stricts, des prises de sang, des analyses… »