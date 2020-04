FC Nantes : la Brigade Loire justifie sa volonté de geler la reprise de la L1

true

A l’instar de nombreux groupes de supporters, la Brigade Loire ne souhaite pas que la saison de Ligue 1 reprenne en juin dans des stades vides.

Signataire du communiqué des 45 groupes de supporters français, la Brigade Loire a pris position contre la reprise des championnats à huis-clos comme envisagé actuellement par la LFP. Son porte-parole Romain Gaudin a justifié cette position dans « Presse Océan », regrettant un manque de décence et de discernement des instances sous la pression des diffuseurs télévisuels alors que la crise sanitaire du Covid-19 n’est pas encore résolue.

« Des présidents ou dirigeants au sein de la Ligue tiennent à reprendre la saison le plus vite possible alors qu’il y a des morts et des gens qui essaient de faire leur deuil. Jouer au football, en ce moment, est totalement contraire aux consignes sanitaires. Vous imaginez le risque encouru ? », a-t-il tancé avant de poursuivre :

« Tout l’inverse de ce que nous, supporters, défendons »

« On est en train d’instaurer un « football télévisuel », où l’important est de jouer devant des caméras, peu importe s’il n’y a pas de public ou si on joue sur terrain neutre. C’est tout l’inverse de ce que nous, supporters, défendons, à savoir un football populaire. C’est comme avec la musique, on peut en écouter chez soi mais c’est toujours mieux d’aller à un concert ou dans un festival. Pourtant, on les annule, pourquoi le football aurait-il une dérogation ? Les clubs perdent la tête et sont prêts à prendre des décisions aberrantes : il faut absolument jouer pour faire rentrer de l’argent afin d’alimenter les caisses du club. C’est pour dénoncer cela que les 3/4 des groupes de supporters des clubs professionnels ont signé ce communiqué commun. »

Pour lui, comme pour les principaux groupes de supporters de France, il est inconcevable que la saison reprenne : « Je ne vois pas comment cela serait possible, quand on écoute les consignes gouvernementales. Jouer un match de football n’est pas un besoin essentiel aujourd’hui. L’intérêt est ailleurs. On espère que la situation exceptionnelle fera réfléchir plus d’une personne dans les instances même si, avec tout l’argent qui est en jeu, tout est possible… »