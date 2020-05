FC Nantes : la Brigade Loire opposée à la reprise des championnats

true

300 groupes ultras, dont ceux de la Brigade Loire du FC Nantes, s’opposent à la reprise des compétitions en cette période de crise sanitaire.

Les Ultras s’étaient opposés à une reprise du foot à huis clos dès le mois de mars, au début du confinement lié à la crise du Covid-19. Et ce mercredi, deux mois plus tard, ils renouvellent leur message via un communiqué signé par plus de 300 groupes, dont celui de la Brigarde Loire, au FC Nantes. Le communiqué marque leur opposition à la reprise des Championnats tant que les conditions sanitaires ne permettent pas aux supporters de retourner au stade.

EDITO : « Les Ultras viennent de prouver que ce sont eux qui savent le mieux défendre le football » https://t.co/mQQDUsgPT4 — Maxtitou (@Maxtitou44) May 14, 2020

« L’Europe souffre à cause du coronavirus, peut-on lire. La santé publique est devenue la première et la seule priorité pour tout le monde. Pour cette raison, nous pensons qu’un arrêt total du football européen est plus que raisonnable. »

Outre la Brigade Loire, une vingtaine de groupes français ont paraphé le texte dont les South Winners (Marseille), les Ultramarines (Bordeaux) et les Red Tigers (Lens). « Nous sommes fermement convaincus que retourner au stade servirait exclusivement les intérêts économiques, estiment les Ultras. Nous appelons fermement les organes compétents à continuer de suspendre les compétitions footballistiques tant qu’aller au stade ne sera pas redevenu une habitude sans risque pour la santé publique. »