FC Nantes : la Brigade Loire raconte le fiasco de Bayonne, la préfecture s’explique

Par le biais de son porte-parole Romain Gaudin, le groupe de supporters du FC Nantes a détaillé à l’Equipe comment le déplacement à Bayonne a tourné au fiasco. Selon lui, tout avait été organisé en amont pour que les supporters passent l’avant-match dans un bar de Bayonne réservé au préalable. Les autorités en avaient même été averties sans que cela ne pose problème. Jusqu’à la veille du match. « La préfecture a prévenu notre SLO (référent supporter du club) que notre présence n’était pas forcément souhaitée. Mais il n’y a pas eu d’arrêté, il n’y a pas eu de »non » », assure Gaudin.

Les supporters nantais ont donc maintenu leur déplacement qui « coûtait 60 euros par personne », et l’accueil a donc été très restrictif… « On est arrivés vers 10 heures, et une escorte policière nous a accompagnés de l’entrée de Bayonne jusqu’au stade. Cela ne nous a pas choqués. Quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait un escadron de gendarmes mobiles. On devait se faire fouiller un à un, et aller directement dans le parcage. Sans passer par le centre-ville ». Cette décision de parquer les supporters nantais au stade bayonnais, sans tenir compte de leurs explications et de leur volonté affichée de tout organiser au préalable, a poussé ces derniers à prendre le chemin du retour, là encore sous haute escorte.

Silencieuse jusqu’à présent, la préfecture des Pyrénées-Atlantique est sortie du silence par l’intermédiaire de Christophe Pecate, sous-préfet de permanence. « Il était convenu avec les responsables (de l’organisation du match) qu’il n’y ait pas de déambulations dans la ville. C’est la préfecture qui a décidé. Il a semblé qu’il y avait un risque évalué par les forces de l’ordre. » Sauf qu’aucun arrêté n’avait été pris au préalable comme le sous-préfet l’a reconnu lui-même. Au détriment des supporters du FC Nantes dont le déplacement a tourné au vinaigre…