FC Nantes : la L1 et la L2 s’arrêtent, Waldemar Kita affiche son soulagement

C’est officiel depuis quelques minutes, la LFP a décrété la suspension des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Avant cette annonce tant attendue, Waldemar Kita (FC Nantes) était sorti du silence pour se féliciter de cette décision.

« Le foot, ce n’est pas que des droits télé et de l’argent »

Dans les colonnes du « Parisien », l’homme d’affaires franco-polonais s’est satisfait du retour à la raison de ses homologues présidents, lui qui était l’un des rares à ne pas vouloir du huis clos dès le départ. « Il m’est apparu très vite que cette histoire de coronavirus allait prendre des proportions considérables. Au début, les autres présidents de L1 et L2 m’ont regardé avec l’air de dire « mais qu’est ce qui lui prend de s’affoler comme ça ? » Aujourd’hui, je crois qu’on me voit différemment. J’ai pourtant une vision simple : le foot pro, ce n’est pas que des droits télé et de l’argent. C’est de l »humain », a-t-il rappelé.

« J’ai eu raison avant tout le monde »

Waldemar Kita a profité du micro qui lui était tendu pour se jeter des fleurs : « Je ne suis pas le porte-parole de l’UEFA. Ce n’est pas à moi de dire ce qu’il faut faire avec l’Euro. En même temps, si le championnat est décalé d’un mois, il y aura forcément des conséquences. Vous savez, j’essaie juste de réfléchir. À ce jeu, parfois je suis bon, parfois je suis moins bon. Là, je crois vraiment que j’ai eu raison avant tout le monde ».