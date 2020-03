FC Nantes : la maire sortante veut mettre des bâtons dans les roues de Kita

true

Candidate à sa propre succession à la Mairie de Nantes, Johanna Rolland a évoqué hier son programme « sport de haut niveau » pour la Cité ligérienne. Forcément, le FC Nantes était au cœur de celui-ci.

En effet, comme le rapporte « Ouest-France », l’édile – qui a finalement mis son véto au projet YelloPark – continue de prêcher pour la modernisation du stade de La Beaujoire. Johanna Rolland s’engage également à soutenir la création du musée du club … Et surtout à garder le centre d’entraînement et de formation dans la Métropole, quitte à proposer un deuxième terrain à Basses-Landes pour séparer les deux entités. « C’est la cohérence et l’histoire de Nantes », explique l’élue sortante qui a réaffirmé son soutien au « développement de l’actionnariat populaire » et qui est elle-même soutenue par l’ancienne gloire des Canaris Japhet N’Doram.

Un projet clairement en opposition avec les souhaits de Waldemar Kita, qui n’a jamais considéré l’association « A la Nantaise » comme une possibilité à Nantes, souhaite délocaliser ses locaux à Pont-Saint-Martin et n’a pas renoncé à son projet de stade privé.