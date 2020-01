FC Nantes : la méthode Gourcuff est déjà remise en question

true

Le FC Nantes va savoir. Si les Canaris ne tiennent pas encore la distance face au Stade Rennais (20h45), ils sauront qu’ils ne sont pas capables de jouer la première partie de tableau. Le début de saison brillant aurait pourtant pu augurer une autre issue. Christian Gourcuff a su redonner du peps à un groupe marqué au fer rouge par Vahid Halilhodzic, et lui a fait enchaîner les résultats positifs.

« Quand tu perds quatre fois de suite… »

Sur la durée, la méthode Gourcuff peut-elle fonctionner ? Les premiers doutes apparaissent de l’extérieur. « Tout le monde parle du style nantais, moi je mets du temps à voir ça. Alors oui, il y a un système mis en place, une animation, une continuité. Mais quand vous perdez quatre fois de suite à domicile, ce n’est pas lié qu’à votre effectif, a asséné Habib Beye sur Canal+. Ça veut dire que vous avez du mal à redonner de la confiance. C’est difficile pour Gourcuff, car ce n’est pas lui qui a choisi les joueurs. Il y a des constats à tirer. On ne peut pas dire que parce qu’ils sont sixièmes tout est formidable. »

Quelque chose à relancer, et vite !

Laure Boulleau abonde dans le sens de l’ancien défenseur de l’OM. « La stabilité qu’a apportée Gourcuff… c’est très stéréotypé. On dirait que l’avantage qu’il a apporté à son arrivée est devenu un inconvénient. Il va falloir relancer et apporter quelque chose de nouveau », a-t-elle appuyé. Un succès à Rennes ce soir et les doutes seront sans nul doute déjà dissipés.