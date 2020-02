 FC Nantes : la patte Gourcuff n’emballe plus les supporters

true

Seulement 21 000 spectateurs ont garni la Beaujoire le week-end dernier lors du match nul concédé par le FC Nantes face au FC Metz (0-0). Une petite affluence pour une nouvelle contre performance des Canaris.

#PODCAST #Sondage Episode 7 demain à partir de 18 h #FCNantes A peine plus de 21.000 spectateurs samedi lors de #FCNFCM

Vous n’allez plus aux matchs ou moins souvent à cause de?@JMBoudard @SimonReungoat @dphelippeau @pabard — Podcast FC Nantes (@PodcastNantes) February 17, 2020

Pour tenter d’expliquer cette baisse de l’affluence, le PodcastFCNantes a organisé un sondage. Et celui-ci laisse entendre une certaine frustration des supporters par rapport à la qualité de jeu de l’équipe de Christian Gourcuff. 43% des sondés ont en effet expliqué qu’ils n’allaient plus voir les matches à cause de la qualité des matches, et 29% se disent lassés….