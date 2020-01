FC Nantes – La question pour 2020 : ambition Coupe d’Europe pour les Canaris ?

false

C’est déjà une surprise. Et même une (très) bonne au regard de l’été mouvementé du FC Nantes. Car pas grand monde, au lendemain du départ de Vahid Halilhodzic début août, ne pouvait imaginer des Canaris dans le Top 5 de la Ligue 1 à la trêve hivernale.

Entre temps, la famille Kita a, comme vous le savez, été cherché l’expérimenté Christian Gourcuff dont on se demandait comment il pourrait cohabiter avec les propriétaires du FCN. Ce même Gourcuff qui a récolté d’un effectif qu’il n’avait pas choisi et qui, il faut le dire, a su profiter de la faiblesse technique de notre championnat pour installer ses joueurs en haut du classement.

« Que le club trouve son compte »

Un premier bilan prometteur qui, nécessairement, offre aux supporters le droit de rêver. Et de s’imaginer, en fin de saison, à une place synonyme de Ligue Europa. Jouable ? Pourquoi pas. A condition, toutefois, d’apporter ce qu’il manque cruellement aux Nantais depuis des mois : un élément offensif digne de ce nom.

Capable de permettre aux Nantais d’avoir une attaque. Christian Gourcuff en aura-t-il les moyens. Rien n’est moins sûr. Il y a quelques jours, face aux médias, il déclarait ceci : « Rééquilibrer le groupe, c’est possible, mais ça ne va pas changer fondamentalement le visage de l’équipe. Il ne faut pas s’y attendre et ça ne serait pas sérieux. Le joueur qui est disponible à cette période-là est en échec quelque part. Mais par expérience, j’ai rarement réussi un mercato d’hiver. Je n’ai pas de désirs. Après si un joueur, veut partir, ça ne sert à rien de le retenir et ça ne m’intéresse pas de le garder. Il faut juste que le club trouve son compte. »

Trouver son compte s’est pour l’instant limité au retour d’Anthony Limbombe, prêté au Standard de Liège, et qui ne sera disponible qu’à la fin du mois de janvier. Suffisant ? On en doute.