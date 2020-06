FC Nantes : la relation Gourcuff – Kita vu sous un angle différent

true

Le directeur général du FC Nantes assure que son père et l’entraîneur des Canaris, Christian Gourcuff, cohabitent parfaitement.

Pendant des années, à chaque changement d’entraîneur au FC Nantes, le nom de Christian Gourcuff revenait dans les travées de la Beaujoire. Adepte du jeu à la Nantaise, l’ancien entraîneur du FC Lorient a mis du temps à dire oui, sa capacité à s’entendre avec le très intrusif Waldemar Kita étant sujette à caution. Mais selon Franck Kita, directeur général des Canaris, les deux hommes ont appris à cohabiter.

« C’est un entraîneur d’expérience, qui réalise du très bon travail et avec qui nous nous entendons très bien. Entre le président et Christian Gourcuff, la relation humaine est forte. Aujourd’hui, ces deux hommes sont arrivés à une certaine maturité suite aux parcours de chacun et l’aspect humain est essentiel. »

« Tous deux sont très heureux de collaborer ensemble. Poursuivre à ses côtés cette saison, c’est évidemment très appréciable à tous points de vue. Il connaît les joueurs et inversement, il connaît également nos besoins, nos qualités et nos faiblesses. »