FC Nantes : la réponse salée de Touré aux griefs de Gourcuff

La Beaujoire ne vibre plus. Après un début de saison qui avait fait naître les plus grandes espérances chez les supporters, le FC Nantes est rentré dans le rang et occupe une terne 12e place de L1. Même Christian Gourcuff n’a eu aucun mal à reconnaître les difficultés collectives de son équipe après le triste nul contre le FC Metz samedi soir (0-0).

« Cela a été 90 minutes de souffrance pour moi, mais aussi pour le public. C’est difficile à vivre, a-t-il soufflé en conférence de presse. On a montré trop d’insuffisances dans le jeu, mais aussi beaucoup de suffisance dans l’approche du match. Il ne faut pas qu’on se prenne pour ce qu’on n’est pas… Il faut regarder les choses en face. Ça doit servir de déclic, on ne peut pas continuer dans ce registre-là. J’ai vécu ce match comme un calvaire. On voit trop de limites techniques. Il n’y a aucune maîtrise. »

Touré s’est-il senti visé par Gourcuff ?

Le coach du FC Nantes a fait preuve d’élégance en ne citant aucune de ses brebis égarées, mais Abdoulaye Touré pourrait être pris pour cible en raison de son déchet sur le plan technique. Se sentant peut-être menacé, le capitaine des Canaris a d’ailleurs réservé une réponse salée. « Dans cette situation-là, il faut plus se serrer les coudes. La situation n’est pas facile pour tout le monde. Ce n’est pas en trouvant des excuses et en tirant sur une tête ou deux qu’on trouve la solution », a rétorqué Touré dans les colonnes de 20 Minutes. Ambiance…