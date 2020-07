FC Nantes : l’adjoint de Gourcuff et deux joueurs positifs au Covid-19 !

true

Le FC Nantes est durement frappé le par le Covid-19 depuis le début de la préparation estivale. De nouvelles mesures ont été prises par les Canaris.

Le FC Nantes avait démarré son été tambour battant en stage du côté d’Annecy mais a été vite rattrapé par la réalité. Trois cas de coronavirus (Marcus Coco, un membre du staff et un autre du personnel administratif) ont ainsi été recensés le 23 juillet. De nouveaux tests effectués mardi ont accentué les préoccupations avec cinq nouveaux cas recensés en interne.

L’Équipe nous apprend que deux autres joueurs, deux membres du staff médical et Patrick Collot, sont les personnes en question. L’adjoint de Christian Gourcuff a effectué un nouveau test, négatif, et doit passer un deuxième test pour revenir à la Jonelière. Comme Coco, les deux autres joueurs ont donc été « écartés », pour une semaine à quinze jours en fonction des tests. Le prochain match amical est prévu le 7 août contre Avranches (N)… actuellement en quatorzaine après la découverte de trois cas.

La préparation du FC Nantes est déréglée

« La préparation est donc déréglée et adaptée en conséquence, surtout pour les trois joueurs positifs qui s’entretiennent plus qu’ils ne fournissent des efforts à haute intensité, précise le quotidien sportif. Pour les autres, les contacts sont limités lors des séances, que Gourcuff a dû modifier en partie. Le travail sur coup de pied arrêté est ainsi évité. Le protocole sanitaire a été renforcé (plus de douche, de vestiaire et de repas commun) et les joueurs arrivent directement en tenue sur le terrain, sans passer par les locaux. »