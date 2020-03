FC Nantes : le clan Kita envoie un premier signal négatif à Gourcuff

true

Si elle l’envisageait à l’automne, la direction du FC Nantes ne compte plus faire de Christian Gourcuff un manager général avec les pleins pouvoirs.

Il y a quelques semaines encore, Waldemar Kita louait le choix de Christian Gourcuff (64 ans) pour entraîner le FC Nantes. Il faut dire que les Canaris obtenaient des résultats plutôt probants et jouaient les premiers rôles en Ligue 1. Ces dernières semaines, la courbe s’est cependant inversée et l’équipe a glissé en deuxième partie de tableau. Une situation qui fait réfléchir la présidence.

Christian Gourcuff n’est pas encore menacé mais …

Pour l’heure, Christian Gourcuff n’est pas encore directement menacé dans son fauteuil d’entraîneur mais les prérogatives qui lui étaient promises à l’automne sont désormais oubliés au sein du clan Kita.

Selon « Ouest-France », la cote de popularité de Gourcuff aurait été passablement écornée en interne ces dernières semaines. « S’il a bien été prolongé d’un an en décembre, la perspective de le voir devenir manager général n’est plus, à ce jour, d’actualité. La réunion prévue entre l’entraîneur de l’équipe première et les éducateurs du centre a d’ailleurs été annulée », écrit le quotidien local. La fin de l’histoire d’amour déjà en marche ?