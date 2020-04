FC Nantes : le club s’attend au pire avec ses sponsors

true

La crise du Covid-19 pourrait plomber un peu plus les finances du FC Nantes car de petites entreprises, sponsors du club, pourraient arrêter les frais.

La crise sanitaire liée au Covid-19 a débouché sur un arrêt prématuré de la saison, acté par le Premier Ministre, Edouard Philippe. Ce qui va plonger les clubs professionnels dans la panade au niveau économique puisqu’ils n’auront plus de recettes mais devront toujours honorer leurs charges.

Et ce n’est pas tout : dans son édition du jour, L’Equipe rappelle les sponsors des clubs pourraient également décider de quitter le naviro, comme l’a déjà la chaîne de restauration Bistro Régent avec les Girondins de Bordeaux. Au FC Nantes, par exemple, on craint le pire…

« Nous avons plus de 500 partenaires au FC Nantes, dont 80% sont des petites et moyennes entreprises, a expliqué Eric Chevrier, directeur commercial du club, au quotidien. Il y aura forcément de la casse à la vue du tissu économique instable. 20% de nos clients sont dans le BTP, d’autres partenaires sont aussi dans le dur. Et on sait que quand un client part, c’est compliqué qu’il revienne. »