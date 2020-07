FC Nantes : le Covid-19 a obligé Gourcuff à revoir ses plans pour Anderlecht

true

Confronté à trois cas positifs au Covid-19 dont l’ailier Marcus Coco, le FC Nantes sera amputé de plusieurs joueurs pour le match amical contre Anderlecht.

Ce samedi, le FC Nantes doit disputer un match de préparation contre Anderlecht et Christian Gourcuff se serait bien passé de la mauvaise nouvelle du jour. Trois jcas positifs au Covid-19 ont été déclarés, dont le joueur Marcus Coco. Et cela n’est pas sans incidence sur la rencontre amicale que va disputer les Canaris.

Comme l’explique le site du club, les « cas-contact », autrement dit « les personnes proches des personnes concernées (repas, vestiaires…) » ne pourront pas faire partie du voyage et seront isolées en attendant un nouveau test la semaine prochaine. Cela entraîne les absences de Jan, Fábio, Ba, Moutoussamy, Louza, Blas et Bamba en plus de Pallois et Basila déjà indisponibles. Christian Gourcuff a donc convoqué un groupe de 20 joueurs pour la rencontre.

Amoureux des Canaris, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Nantes, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #FCN #Canarishttps://t.co/8UjuyeVXB9 pic.twitter.com/HUJbTSwGTP — But! Nantes (@ButNantes) 20 février 2019

Le groupe du FC Nantes :

Lafont, Petric, Appiah, Castelletto, Girotto, Homawoo, Pereira, Traoré, Wague, Abeid, Chirivella, Mendy, Touré, Coulibaly, Emond, Kolo Muani, Limbombe, Ndilu, Simon, Youan.