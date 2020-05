FC Nantes : le cri d’amour d’un ancien Canari aux supporters

false

Au FC Nantes durant quatre saisons, le défenseur Oswaldo Vizcarrondo est depuis revenu habiter dans la région. Et adresse un cri d’amour aux supporters.

Il fait partie des joueurs qui ont récemment marqué l’histoire du FC Nantes. Lui, c’est Oswaldo Vizcarrondo, défenseur central des Canaris entre 2013 et 2017 que le site officiel du club est allé retrouver pour un entretien. Le joueur, qui n’a pas rebondi dans un club professionnel après son passage à Troyes, vit désormais dans la région nantaise.

Et le moins que l’on puisse dire, c ‘est que Vizcarrondo demeure marqué au fer jaune par l’attitude des supporters à son égard. En témoigne, ce joli propos qui leur est adressé.

« Vous n’imaginez pas tout ce que cela représente pour moi. Je suis un Canari à vie ! »

« Ils me remercient régulièrement sur les réseaux sociaux pour tout ce que j’ai pu leur transmettre sur le terrain, pour ma façon de respecter les valeurs du Club et le football comme un mode de vie. À La Beaujoire, les supporters donnent tout pour leur équipe. Ils sont parmi les meilleurs supporters de France. Je tiens à les remercier pour l’affection et toute la reconnaissance qu’ils me démontrent personnellement et sur les réseaux sociaux. Vous n’imaginez pas tout ce que cela représente pour moi. Je suis un Canari à vie ! »