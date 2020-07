FC Nantes : le FCN très populaire ? Le Stade Rennais contre-attaque

true

Club historique du championnat de France, le FC Nantes est désormais concurrencé sur son bassin historique par le Stade Rennais.

Soutenu dans la France entière, le FC Nantes possède un grand bassin de supporters dans le nord-ouest de la France. Jeudi après-midi, par la voix de son site officiel, les Canaris ont tenu à remercier et féliciter leurs supporters pour leur fidélité et leur engagement. Pourtant, dans sa région historique, le club de l’Erdre est maintenant concurrencé.

Brillant 3e de la dernière Ligue 1, le Stade Rennais attire de plus ne plus de partisans en Bretagne et aux alentours. Ambitieux, les Rouge et Noir seront le club à suivre ces prochaines années sous l’égide du trio Holveck (président), Maurice (directeur sportif) et Stéphan (entraîneur). Dès cette saison, les pensionnaires du Rhoazon Park pourraient se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions.

Forcément, les bons résultats du Stade Rennais amènent du plaisir à ses supporters. Anthony Etienvre, journaliste au journal Ouest-France, a exprimé ce changement de cap dans un tweet. « Jamais vu autant de maillots du Stade Rennais que pendant ces vacances. Des petits, des grands, des jeunes, des vieux… Les Rouge et Noir n’ont jamais été aussi fiers de leurs couleurs et ça fait plaisir ! » Dans son bassin, le FC Nantes pourrait perdre de l’importance si Rennes continue sur sa lancée des dernières saisons (huitième de finale de Ligue Europa, titre en coupe de France, podium en Ligue 1).