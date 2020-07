FC Nantes : le flop du Mercato relancé par Gourcuff ce samedi ?

true

Le FC Nantes, qui doit affronter Anderlecht ce samedi en amical (16h), peaufine ses plans pour préparer la prochaine saison de Ligue 1. Avec quel effectif ?

Christian Gourcuff devrait profiter de l’aubaine pour procéder à un turnover conséquent ce samedi. Cet après-midi (16h), le FC Nantes a en effet rendez-vous avec Anderlecht en amical pour poursuivre sa préparation estivale.

Une semaine après avoir corrigé le Stade Nyonnais lors de leur stage à Annecy (6-0), les Canaris auront une plus forte rivalité en face d’eux. Et puisque plusieurs joueurs titulaires feront défaut pour différentes raisons (Marcus Coco est notamment touché par le Covid-19), le coach du FC Nantes pourrait en profiter pour en relancer d’autres. On pense ici à Molla Wagué (29 ans).

Wagué relancé contre Anderlecht ?

Catalogué comme étant « le flop du mercato » par le site La Maison Jaune cette semaine, l’ancien défenseur de l’Udinese, d’où il a débarqué l’été dernier pour 2 M€, a commencé la saison comme titulaire avant de glisser vers le banc. En fin de saison, l’international malien a montré de meilleurs choses mais il est encore loin de bouger la charnière Pallois – Girotto qui a la confiance de Gourcuff. Le coach du FC Nantes aura le choix puisque la recrue Jean-Charles Castelletto figure aussi dans la liste des Canaris.