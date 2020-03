FC Nantes : le LOSC ou l’OM ? Ce Canari désigne les plus costauds

true

Le défenseur du FC Nantes, Dennis Appiah, a été interrogé sur les forces et les faiblesses de deux prétendant à la Ligue des Champions : le LOSC et l’OM.

En une semaine, seulement, le FC Nantes a affronté deux prétendants au podium de la Ligue 1, susceptibles de représenter le football français, la saison prochaine, en Ligue des Champions. Mais si les Canaris ont réussi l’exploit d’aller s’imposer au Vélodrome, au terme d’un match plein, ils ont, hier, butté face au LOSC à domicile.

Un revers on ne peut plus logique, au regard de la domination des joueurs de Christophe Galtier. Après la rencontre, le Nantais Dennis Appiah a été interrogé sur les forces et faiblesses de ses deux adversaires. Et, selon lui, la tendance est claire : le LOSC est bien au-dessus. Propos retranscrits par le site lepetitlillois.

« Le LOSC a plus d’arguments offensifs que Marseille »

« Cette équipe lilloise a eu de meilleurs arguments pour nous mettre en difficulté. Devant ça court, vite, ça garde le ballon, c’est costaud et ça prend la profondeur. C’est compliqué de jouer en bloc. Ils ont aussi des arguments au milieu. C’est une équipe assez complète. Dans un contexte difficile à Marseille, on a réussi à produire du jeu. Là, on a été clairement en-dessous de Lille. Lille, c’est l’équipe la plus équilibrée, qui a le plus de forces partout. Elle a plus d’arguments offensifs que Marseille. »