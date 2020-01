FC Nantes : le maillot en hommage à Sala déjà épuisé !

true

Ça n’aura pas traîné ! A peine le FC Nantes a-t-il dévoilé le maillot collector avec lequel il affrontera les Girondins de Bordeaux samedi qu’il n’est déjà plus disponible ! Le site officiel des Canaris annonce que la tunique bleu ciel et blanc, aux couleurs de l’Argentine, pays dont était originaire l’attaquant, est épuisée.

L’équipementier du FCN, New Balance, avait prévu 800 maillots, à 80€ l’unité. L’ensemble des fonds récoltés doit être reversé à une association parrainée par la famille Sala venant en aide aux enfants de la ville où il a grandi, Progreso. Les supporters nantais se sont mobilisés, eux qui pleurent encore la perte de ce grand homme qu’était Emiliano Sala.

« L’union sacrée » ✊ Sa grinta, son tempérament, ses célébrations pleines de rage ont fait de lui l’un des chouchous de La Beaujoire. 📝 https://t.co/MzHugGXrcS pic.twitter.com/9VykWygVaU — FC Nantes (@FCNantes) 21 janvier 2020

Cela fait tout juste un an que l’avion transportant l’attaquant, qui venait d’être transféré à Cardiff, s’est abîmé dans la Manche. Douze mois plus tard, sa famille ne peut toujours pas faire son deuil car de nombreuses zones d’ombre entourent l’enquête sur sa disparition, sans compter que le FC Nantes et Cardiff continuent de se faire la guerre au sujet de l’indemnité de transfert…